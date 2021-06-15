Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşının 35 milyon doza ulaştığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021