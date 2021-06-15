Euro
10.40
Dolar
8.58
BIST 100
1,447.06
Altın
1,864.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşının 35 milyon doza ulaştığını bildirdi.

Enes Kaplan   | 15.06.2021
Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla 35 milyon doz aşıya ulaştık. 35 milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç'te yapıldı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı
İşçi ve memurların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı
Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu
Fransa'da son 24 saatte 689 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık

Benzer haberler

Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı

Kovid-19'la mücadele kapsamında 35 milyon doz aşı yapıldı

Kur'an kursları yüz yüze eğitime 5 Temmuz'da başlayacak

İşçi ve memurların Kovid-19'a karşı aşılanmasına başlandı

Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu

Bodrum'da Kovid-19 aşısı olmak isteyen vatandaşlar hastanede yoğunluğa neden oldu
Fransa'da son 24 saatte 689 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 689 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık

Sağlık Bakanı Koca: Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık