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Koronavirüs

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı.

Nuri Aydın   | 24.04.2020
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini aştı.

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