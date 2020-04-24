Almanya'da 9 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da, son 24 saatte 9 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 109 oldu.
Berlin
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Almanya'da, son 24 saatte 9 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 9 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Vefat edenlerden M.Y'nin eşinin de 2 gün önce Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve diğer hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev karantinasında oldukları öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 109'a yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı 154 bin 159'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 653'e çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.