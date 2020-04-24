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Dünya

Malezya'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüş için yola çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Malezya'da mahsur kalan Türk vatandaşlarından bazıları uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.04.2020
Malezya'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüş için yola çıktı

Kuala Lumpur

Tahliye edilmek için Malezya'daki Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na gelen 60 Türk vatandaşı ve 2 yabancı uyrukluyu taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, yerel saatle 00.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru hareket etti.

Yolculara refakat eden Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği çalışanları, hazırladıkları iftarlıkları uçuştan önce yolculara dağıttı.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, AA muhabirine, Türk vatandaşların salimen yurtlarına dönmelerini temenni ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda öncelikle Malezya'ya kısa süreliğine gelmiş değişim öğrencilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermek üzere tahliye işlemini gerçekleştirdik." dedi.

Türkiye'den tahliye edilen Malezya vatandaşları için iki ülke hükümetlerinin iş birliği içinde hareket ettiğini vurgulayan Kavakcı, bu tahliye işlemini de Malezya makamlarıyla yakın temas halinde çalışarak gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Malezya hükümetine teşekkürlerini iletti.

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