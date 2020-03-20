Euro
6.99
Dolar
6.49
BIST 100
87,958.86
Altın
1,512.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu oluyor İdlib'de şehit olan Piyade Onbaşı Ramazan Nayir için memleketi Sivas'ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek

Sağlık Bakanlığından, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." açıklaması yapıldı.

Barış Gündoğan   | 20.03.2020
Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi. 

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı kuraları internetten canlı yayınlanacak
Makarnalık buğday üretimi arttı, patates ve soğan stoku yeterli
Yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çabaları sürüyor
Koronavirüs ile birlikte Türkiye'de e-ticaret satışları arttı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Tedbire tevessül için bu cuma fiilen camilere gidemiyoruz

Benzer haberler

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek

Koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlara 'eNabız'dan ulaşabilecek

Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Yaşlılar koronavirüsten sıkı izolasyonla korunabilir

Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi

Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
Bilim Kurulundan restoranlara '1 metre' uyarısı

Bilim Kurulundan restoranlara '1 metre' uyarısı
Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı '1 metre kuralı' tedbiri

Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı '1 metre kuralı' tedbiri