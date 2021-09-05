Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,828.40
ETH/USDT
3,940.20
BTC/USDT
50,800.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları
logo
Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımladık.

Sanela Crnovrsanin   | 05.09.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Bosnia and Herzegovina

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı 5 milyar 460 milyon dozu geçti.

Kovid-19 vakalarının sayısı 221 milyon 394 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 579 bine, iyileşenlerin sayısı 197 milyon 885 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 765 bini, Hindistan'da 33 milyon 26 bini, Brezilya'da 20 milyon 877 bini ve Rusya'da 7 milyon 12 bini geçti.

Almanya'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 453 artarak 4 milyonu aştı.

Japonya'da içeriğinde yabancı madde ve ambalajlarında kirlenme saptanan Moderna üretimi 1,6 milyon dozdan fazla aşının geri toplatılmasına karar verildi. Japonya'da iki kişinin, kullanımı durdurulan Moderna aşısından vurulduktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, salgınla mücadelede "on trilyonlarca yen mali destek paketi" taahhüt etti.

Kuveyt Havayolları salgın nedeniyle bir yıl aradan sonra Kahire'ye uçak seferlerinin yeniden başladığını duyurdu.

Sudan Sağlık Bakanı Ömer en-Necib’in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de, salgına karşı hedef nüfusun yüzde 70'inin aşılandığı duyuruldu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 301'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' illere gönderildi
Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Koca: Pandemi sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz kılmıştır

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

'Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi' illere gönderildi

Türkiye'de 19 bin 391 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 269 kişi hayatını kaybetti

Kabil'de yeniden açılan döviz bürolarına Afgan halkı yoğun ilgi gösterdi

Kabil'de yeniden açılan döviz bürolarına Afgan halkı yoğun ilgi gösterdi
Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri duyuldu
Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor

Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor