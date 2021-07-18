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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs salgınında 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 630 milyon dozu aştı.

Lejla Biogradlija   | 18.07.2021
Koronavirüs salgınında 24 saat

Saraybosna

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 191 milyon 71 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 103 bine, iyileşenlerin sayısı 174 milyon 16 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 953 bini, Hindistan'da 31 milyon 143 bini, Brezilya'da 19 milyon 342 bini ve Rusya'da 5 milyon 958 bini geçti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kovid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girecek.

Fransa'nın birçok kentinde, aşı zorunluluğu ve sağlık kartına karşı çıkanların düzenlediği protesto gösterilerine 114 bin kişi katıldı.

Yunanistan'ın önemli turizm merkezlerinden Mikonos Adası'nda vaka sayılarındaki büyük artış sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve eğlence yerlerinde müzik yayınının durdurulması üzerine Ada sessizliğe büründü.

Facebook, ABD Başkanı Joe Biden'ın, sosyal medya platformlarının salgınla ilgili yanıltıcı bilgiler paylaşarak, "insanları öldürdüğü" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, olimpiyat semtinde kalan sporcularda ilk pozitif Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Büyük Britanya'yı temsil edecek 6 sporcu, Kovid-19'a yakalanan 1 kişiyle yakın temasa girdikleri gerekçesiyle kendilerini karantinaya aldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Tunus'a salgınla mücadele amacıyla gönderdiği tıbbi yardım malzemesi yüklü askeri kargo uçağının, başkent Tunus'taki Uluslararası Kartaca Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.

Özbekistan'da aşı uygulaması, devlet kurumları ve hizmet sektörü çalışanları için zorunlu hale geldi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde artan vakalar sonrası yönetim, yeni tedbirler aldı. Sindh İçişleri Bakanlığınca duyurulan yeni tedbirlere göre, tren seyahatlerinde, hayvan pazarlarına girişlerde, otel konaklamalarında ve düğünlere katılımlarda Kovid-19 aşısı olma şartı aranacak.

Senegal'de "Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısına" ulaşıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 4 bin 419 test yapıldı, 1722 kişide virüse rastlandı.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, salgını kontrol altına almak için mücadele edilen ülkede özel toplantılara yönelik daha sert kısıtlamaların, Seul ve çevresindeki metropol bölgelerin dışına genişletileceğini söyledi.

Tayland Sivil Havacılık İdaresi (CAAT), Tayland hükümetince Bangkok'tan Kovid-19 açısından "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan diğer illere gidiş-dönüş uçuşlarının 21 Temmuz'dan itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Avustralya'da hükümet Victoria eyaletinde salı gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yaklaşık 6,6 milyon nüfusa sahip eyalette, halk sadece temel gıda alışverişi yapmak ve aşı olmak için dışarıya çıkabilecek.

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