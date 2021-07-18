Euro
10.07
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,812.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Koronavirüs

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.

Hamdi Çelikbaş   | 18.07.2021
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,38 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 473 bin 508 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 942 bin 491'i birinci doz, 20 milyon 719 bin 853'ü ikinci doz, 3 milyon 628 bin 139'u üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 290 bin 483'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

 "Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
Mikonos Adası'nda Kovid-19 vaka sayılarındaki büyük artış sebebiyle özel önlemler alındı
Koronavirüs salgınında 24 saat
Futbol camiasından aşı çağrısı
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Benzer haberler

Mikonos Adası'nda Kovid-19 vaka sayılarındaki büyük artış sebebiyle özel önlemler alındı

Mikonos Adası'nda Kovid-19 vaka sayılarındaki büyük artış sebebiyle özel önlemler alındı

Koronavirüs salgınında 24 saat

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 5,5 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Tayland polisi hükümetin Kovid-19'la mücadele yöntemini protesto eden kalabalığa müdahale etti

Tayland polisi hükümetin Kovid-19'la mücadele yöntemini protesto eden kalabalığa müdahale etti
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı