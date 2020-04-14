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Türkiye, Koronavirüs

İzmir'de eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

İzmir'de, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı.

Ali Korkmaz   | 14.04.2020
İzmir'de eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

Izmir

İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İzmir'deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını, bugünden itibaren depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti. 


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Vatandaşların, Sağlık Bakanlığınca cep telefonlarına gönderilen kodla eczanelere giderek maske alabileceğini vurgulayan Sayılkan, şunları kaydetti:

"İlk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında, vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerekiyor. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek 10 gün için kişi başına 5 adet maskeyi ücretsiz olarak alabilecek. Gönderilen SMS kodu ile maske alan kişiye 10 gün sonra tekrar kod gönderilecek, almayana ise maske alana kadar yeni kod gönderilmeyecek."

Tuncay Sayılkan, eczanelerden dağıtılacak ücretsiz maskelerin salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli olduğunu belirterek, "Bu süreçte destekleri ve katkıları için dağıtım kuruluşlarının yetkililerine teşekkür ediyor, tüm zorluklara karşın özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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