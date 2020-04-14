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Türkiye

THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu.

Kenan Irtak   | 14.04.2020
THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

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