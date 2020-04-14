Euro
7.40
Dolar
6.77
BIST 100
98,027.66
Altın
1,720.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı kentlerin sembol meydan ve caddelerindeki son durum AK Parti Grup Başkanvekili Muş, açıklamalarda bulunuyor Göztepe Şehir Hastanesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
logo
Türkiye

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'Gereksiz alışveriş yapmayın' çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, vatandaşlara PTT çalışanlarının iş yükünü artıracak gereksiz siparişler vermemeleri çağrısında bulundu.

Cemil Murat Budak   | 14.04.2020
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'Gereksiz alışveriş yapmayın' çağrısı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, PTT Ankara Başmüdürlüğü yerleşkesinde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede PTT çalışanlarının yanında olduklarını ve birlikte vatandaşlara maske dağıtacaklarını söyledi.

Bu sürecin sağlık ve PTT çalışanları üzerinde çok ciddi anlamda iş yükü oluşturduğunu belirten Yalçın, "PTT çalışanları, insanların 'Evde kal.' çağrısıyla evde yoğunlaşması dolayısıyla e-ticaretin artmasından kaynaklı bir iş yüküyle karşı karşıya." diye konuştu.

Yalçın, PTT çalışanlarının ihtiyaç sahiplerinin ücretleri ve maske dağıtımı gibi konularda olağanüstü fedakarlık gösterdiğini vurguladı.

Burada bulunmasının nedeninin farkındalığı artırmak olduğunu bildiren Yalçın, bu süreçte vatandaşların internet ortamından "e-mühim" planlaması yaparak, e-ticaret konusunda çok iktisatlı davranmasını, gereksiz alışveriş yapmamasını istedi.

Eczanelerde maskelerin ücretsiz bulunabileceğine ilişkin hükümetin attığı adımın son derece yerinde ve kıymetli olduğunu belirten Yalçın, böylece PTT çalışanlarının iş miktarının hafifleyeceğini söyledi.

PTT çalışanlarının her türlü alkışı, takdiri ve teşviki hak ettiğini dile getiren Yalçın, bunun uzun vadede ödülsüz kalmayacağını, kamu yönetiminin de duyarlı davranacağını kaydetti.

Yalçın, vatandaşları empati yapmaya davet ederek, "Vatandaşlar kendilerini PTT çalışanı olarak bir düşünsün, bu süreçte arkadaşlarımızın iş yükünü artıracak gereksiz siparişlerden, ilerde de alabileceği şeyi bugün alarak iş yükünü artırmaktan vazgeçsin." dedi.

Açıklamanın ardından Yalçın ve beraberindekiler, PTT personeliyle Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi'nde sipariş verilen adreslere maske dağıtımı yaptı. Postacı kıyafetiyle adreslere maske götüren Yalçın, sipariş veren vatandaşlara "Evde kal." çağrısında bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO savunma bakanları Kovid-19 gündemiyle olağanüstü toplanacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Kovid-19 tedavisi için plazma toplayacak
İran'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 683'e yükseldi
Çin, Kovid-19'a karşı 2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını onayladı
Biden faktörü ve Kovid-19 salgını Trump'ın seçim hesaplarını bozabilir

Benzer haberler

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'Gereksiz alışveriş yapmayın' çağrısı

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan 'Gereksiz alışveriş yapmayın' çağrısı

Bakan Karaismailoğlu: Evde emekli maaşı ve yardım ödemeleri kapsamında 8,4 milyon işlem tamamlandı

Uzmanından 'Ürünlerin paketlerinin çamaşır suyuyla yıkanması' önerisi

Koronavirüs sonrası e-ticarette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Koronavirüs sonrası e-ticarette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama

PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' sosyal yardım ödemesi yapıldı

İstanbul'da 45 bin kişiye 'adrese teslim' sosyal yardım ödemesi yapıldı