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Ekonomi

Moody's: Salgın Avro Bölgesi'nde uzun vadeli duraklama riskini artırabilir

Moody's'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha uzun yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtildi.

Gökhan Kurtaran   | 20.01.2021
Moody's: Salgın Avro Bölgesi'nde uzun vadeli duraklama riskini artırabilir

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avro Bölgesi'nde uzun vadeli ekonomik duraklama riskini artırdığını duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha uzun yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtildi.

Avro Bölgesi'ndeki düşük büyüme, düşük enflasyon ve düşük faizin 1990'lı yılların Japonya'sı ile benzerlik taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Avro Bölgesi'nde Japonya'dakine benzer bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda bunun bütün sektörlerdeki krediye ilişkin sonuçları negatif olur." denildi.

Uzun vadeli düşük büyüme ve düşük enflasyonun yaşandığı Avro Bölgesi'nde üye ülkelerin kamu borçlarını azaltmalarının son derece zor olacağı vurgulanan açıklamada, kamu borcu açısından en yüksek riske Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, Avro Bölgesi'ndeki bankaların gelecek dönemde karlarını koruyabilmesinin zorlaşabileceği, bunun bankaların varlık kalitelerinin zayıflamasına neden olabileceği kaydedildi.

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