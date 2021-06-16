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Türkiye, Koronavirüs

Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.06.2021
Son 24 saatte 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldı

Ankara

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk." ifadelerini kullandı.

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