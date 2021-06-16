İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 5 ilçede 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.