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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

16.06.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı izleyecek.

(Bakü)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çevrim içi gerçekleştirecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

(Ankara/16.30/18.30)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.30)

4- İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/10.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

- KİT Komisyonu'nda TOKİ Başkanlığı, Vakıf İnşaat ve Restorasyon A.Ş. ile Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesapları incelenecek.

(TBMM/14.30/16.00/17.00)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı dahil çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Mardin-Midyat Yolu temel atma törenine katılacak, Midyat Kuyumcular Çarşısı esnafıyla bir araya gelecek.

(Mardin/10.00-18.00)

7- TÜİK, 2020 yılı sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Haziran'da düzenlenecek GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/10.00)

11- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek. 

(Cenevre)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 2. maçlar başlayacak. Türkiye, A Grubu'nda Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- A Grubu'nun diğer maçında İtalya ile İsviçre karşılaşacak; B Grubu'nda ise Finlandiya-Rusya maçı yapılacak.

(Bakü/19.00/Roma/22.00/Saint Petersburg/16.00)

14- Futbolda 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin 2'nci eleme turu kuraları çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde ise Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

(Nyon/13.00/14.30)


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