Dolar
14.69
Euro
16.21
Altın
1,919.66
ETH/USDT
3,384.50
BTC/USDT
45,576.00
BIST 100
2,252.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

İsveç'te Kovid-19 yasası bugün itibarıyla yürürlükten kaldırılırken salgın, "kritik hastalık" kategorisinden çıkarıldı.

Atila Altuntaş   | 01.04.2022
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı Fotoğraf: Narciso Contreras/AA

Stockholm

İsveç Parlamentosu, Kovid-19'un halk sağlığı için tehlike oluşturmadığını ve kritik hastalık kategorisinden çıkarıldığını duyurdu.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren uygulama çerçevesinde Kovid-19 yasasının kaldırıldığı ülkede, tüm ülkelere yönelik seyahat yasaklarının da kalktığı belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Sara Byfors, hastalığa karşı ciddi koruma sağlayan aşı sayesinde virüsün toplumu etkilemediğini ve bu yüzden de Kovid-19 yasasını yürürlükten kaldırdıklarını bildirdi.

İsveç hükûmeti, Kovid-19'a yönelik tüm kısıtlamaları 9 Şubat itibarıyla kaldırmıştı.

Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 363'e, vaka sayısı 2 milyon 487 bin 852'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek
Kovid-19'dan vefat eden Cemil Taşcıoğlu ve sağlık çalışanları anıldı
Kovid-19 döneminde verilen tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak

Benzer haberler

İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı

Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin çoğu kaldırılıyor

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin çoğu kaldırılıyor
Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı

Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti