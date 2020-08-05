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Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 artarak 17 bin 802'ye yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 05.08.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 185 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 697 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 802'ye, vaka sayısının da 317 bin 483'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 129'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen sayısının da 274 bin 932'ye ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 587 bin 83 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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