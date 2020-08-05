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Dünya

Beyrut'taki patlamanın ağır bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ağır bilançosu ortaya çıkmaya başladı.

İdiris Okuduci   | 05.08.2020
Beyrut'taki patlamanın ağır bilançosu yavaş yavaş ortaya çıkıyor

İstanbul

Resmi açıklamalara göre Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada şu ana kadar 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için de arama çalışmaları devam ediyor. 

Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte patlama nedeniyle yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Abbud, hasar gören ev sayısına ilişkin net bilgi vermezken, hem yerel hem uluslararası medyada çıkan haberlere göre, patlamada 300 bin ev hasar gördü.

Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki

Vali Abbud'a göre patlama, 3 ila 5 milyar dolarlık zarara neden oldu.

Kentteki lüks otellerin bulunduğu bölge, olayın meydana geldiği Beyrut Limanı yakınında yer alıyor. Ağır hasar bölgesindeki otellerin yüzde 90'ının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Patlamanın yaşandığı deponun hemen yanındaki tahıl silosu tamamen yıkıldı. Ülkedeki yerel medyaya göre patlama sonrası Lübnan'ın elinde sadece 1 aylık tahıl stoku kaldı.

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