Euro
8.43
Dolar
6.99
BIST 100
1,541.42
Altın
1,778.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak

İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili çalışmalar kapsamında gönüllüler bilinçli olarak enfekte edilerek bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak.

Hasan Esen   | 17.02.2021
İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilk olacak klinik denemeler, bir ay içinde başlayacak.

Çalışmada, 18-30 yaş grubundan 90 kadar sağlıklı yetişkin gönüllüye güvenli ve kontrollü bir ortamda Kovid-19 bulaştırılacak.

Denemede enfeksiyona ne kadar miktardaki virüsün yol açtığı, vücudun bağışıklık tepkisi ve virüsün kişiden kişiye nasıl geçtiği araştırılacak.

Katılımcılar, virüse maruz kalmalarının ardından 24 saat boyunca sağlık görevlileri ve bilim insanları tarafından yakından izlenecek.

İngiltere hükümetinin 33,6 milyon sterlin destek verdiği denemelerin ardından Kovid-19 aşısı yapılmış katılımcılara virüs bulaştırılarak başka denemeler de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, çalışmanın Kovid-19 ile mücadele çabalarının önemli bir unsuru olduğunu belirterek "Aşı geliştirmede çok olumlu gelişmeler kaydedilmiş olsa da uzun vadede en iyi ve en etkili aşıları bulmak istiyoruz." dedi.

Çalışmayı yönetecek olan Dr. Chris Chiu, "Nihai amacımız, bu hastalığı yenmek için hangi aşıların ve tedavilerin en iyi sonucu verdiğini belirlemek. Ancak bu çalışmada gönüllülere ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Denemelerde yer almak isteyenler, "UK Covid Challenge" internet sitesi aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi
İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde
Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak

AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi

İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak

Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi

Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi
BBP Genel Başkanı Destici, Gara şehitleri üzerinden TSK'nın itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını eleştirdi

BBP Genel Başkanı Destici, Gara şehitleri üzerinden TSK'nın itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını eleştirdi
Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti