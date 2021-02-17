Euro
8.43
Dolar
6.99
BIST 100
1,540.81
Altın
1,779.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Erbil Başay   | 17.02.2021
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi

Berlin

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) pozitif çıkan 23 bin Kovid-19 testini analiz ettiğini belirtti.

"Veriler mutasyonların hızla yayıldığını gösteriyor." diyen Spahn, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un görülme sıklığının iki hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'nin üzerine çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Spahn, RKI'nın verilerine göre ilk kez Güney Afrika'da görülen Kovid-19 türüne rastlanma sıklığının ise yüzde 1,5 olduğunu kaydetti.

Kovid-19'un yeni türlerinin hızla yayılmasına rağmen ülkedeki yeni vaka sayılarının düşmesinin cesaret verici olduğunu belirten Spahn, bunun da tedbirlerin etkisini gösterdiği anlamına geldiğini ve herkesin maske-mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi
İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak
Dünya genelinde Kovid-19 vakaları 5 haftadır düşüş eğiliminde
Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak

AB Moderna'dan 2021'de 150 milyon doz ilave aşı alacak

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, ülkede mutasyona uğramış Kovid-19 varyantlarının hızla yayıldığını söyledi

İngiltere'de klinik denemelerde gönüllülere bilinçli olarak Kovid-19 bulaştırılacak

Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi

Esenboğa Havalimanı'nda salgın süresince 25 futbol sahası büyüklüğünde alan dezenfekte edildi
Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 560 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek