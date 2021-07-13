Euro
10.19
Dolar
8.60
BIST 100
1,347.33
Altın
1,813.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

Hindistan Serum Enstitüsü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının üretimi için Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile iş birliği yapacak.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 13.07.2021
Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

Yeni Delhi

RDIF'den yapılan açıklamada, dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan Serum Enstitüsü ile Rus Sputnik aşısının üretimi konusunda iş birliğine gidildiği, tarafların eylül ayından itibaren Hindistan'da yılda 300 milyon dozun üzerinde üretim planladığı belirtildi.

Hindistan Serum Enstitüsünün RDIF ile iş birliği kararı, ülkede Kovid-19 vakalarında düşüş devam ettiği sırada alınırken Hindistan'da birçok kentte aşı sıkıntısı yaşanıyor.

Sputnik V, Hindistan'da bugüne kadar onay verilen 4 aşıdan biri.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilip RDIF tarafından fonlanan Sputnik V aşısının kullanımına onay veren ülkeler arasında Türkiye, Meksika, İran, Gana, Sri Lanka, Sırbistan ve Filistin bulunuyor.

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, son 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Ülkede son 24 saatte 32 bin 906 yeni vaka tespit edildi, 2 bin 20 kişi öldü, 49 bin 7 hasta iyileşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Delta varyantının etkisiyle bazı ülkelerde Kovid-19 vakaları artıyor
Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde

Benzer haberler

Delta varyantının etkisiyle bazı ülkelerde Kovid-19 vakaları artıyor

Delta varyantının etkisiyle bazı ülkelerde Kovid-19 vakaları artıyor

Irak’taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi

Dünya genelinde 3 milyar 470 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor

Hindistan Serum Enstitüsü, Sputnik V aşısının üretimine başlıyor
Meclis'te 'halk günü' uygulaması yeniden başladı

Meclis'te 'halk günü' uygulaması yeniden başladı
Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi

Beşiktaş'ın İspanya kampı, Avrupa'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal edildi