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Gündem, Koronavirüs

Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği

Türkiye'nin Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus'a ulaştırmak üzere hazırladığı ve içinde tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu askeri nakliye uçağı Ankara'dan havalandı.

Orhan Onur Gemici   | 13.07.2021
Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kovid-19 aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ile steril eldivenler, Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.

Tunus'un Kartaca Uluslararası Havalimanı'na hareket eden uçaktaki kolilerin üzerinde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığının forsu yer aldı.

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Türkiye'den Tunus'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım desteği
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