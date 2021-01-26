Euro
8.94
Dolar
7.35
BIST 100
1,536.11
Altın
1,850.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 86 yeni vaka tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 26.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 352 ve yaşlı bakımevlerinde 262 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, 51 bin 868'i hastanelerde ve 22 bin 238'i bakımevlerinde olmak üzere virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 106'e çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 22 bin 86 artışla 3 milyon 79 bin 943'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 81'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 41 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1444 artışla 219 bin 152'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 184 bin 510'a çıktı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal'de Kovid-19 nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi
Nijerya'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2,3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Fransa’daki Müslüman otoritelerden 'Fransa İslam'ı' projesine tepki

Fransa’daki Müslüman otoritelerden 'Fransa İslam'ı' projesine tepki

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da göçmenlere karşı 'savaş açtıklarını' açıklayan aşırı sağcı grup hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti

Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti
Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutacak

Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sınırlarını 2021'in büyük bölümünde kapalı tutacak
AB üyesi 27 ülkede ilk bir ayda sadece 9 milyon doz aşı yapıldı

AB üyesi 27 ülkede ilk bir ayda sadece 9 milyon doz aşı yapıldı