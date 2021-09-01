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Fransa'da aylardır sokaklarda kalan 600 göçmen ve evsiz Paris Valiliği önünde çadır kurdu

Fransa’nın başkenti Paris’te, aralarında göçmenlerin de olduğu 600 evsiz, Paris ve Ile-de-France Valiliği önünde çadır kurdu.

Alaattin Doğru   | 01.09.2021
Fransa'da aylardır sokaklarda kalan 600 göçmen ve evsiz Paris Valiliği önünde çadır kurdu

Paris

Göçmenlere yardım derneği Utopia 56'dan yapılan açıklamada, dün gece Paris sokaklarında 15 çocuğun dernekler tarafından temin edilen çadırlarda uyuduğu, bunlardan bazılarının aylardır sokaklarda olduğu ifade edildi.

"Yerleri sokak değil, sabit konut ve okul." ifadesi kullanılan açıklamada, Paris ve Ile-de-France bölgesi valiliği önündeki Andre-Citroen parkında 600'den fazla göçmen ve evsizin, bugün Collectif Requisitions oluşumunun desteğiyle çadır kurduğu belirtildi.

Açıklamada, çadır kuranların Afganistan, Fildişi Sahili, Eritre, Etiyopya, Fransa, Gine, Fas, Rusya ve Sudan gibi ülkelerden gelen evsiz göçmenler olduğu, bazılarının aylardır sokaklarda olduğu ve kanuna göre kendilerinden sorumlu valilikten temel barınma haklarını talep ettikleri değerlendirmesine yer verildi.

Bu kişilerin barınma ihtiyacının acilen giderilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bugünkü eylemin Collectif Requisitions'ın evsizler için 10. eylemi olduğu, Aralık 2020'den bu yana yapılan eylemler sayesinde 3 bin 600'den fazla evsize barınma sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Böyle bir eylemi 10. kez gerçekleştirmek, kanunlara ve temel haklara saygı ve onurlu bir barınma sağlama konusundaki siyasi irade eksikliğini yansıtıyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün (INSEE) verilerine göre, ülkede 3 milyondan fazla boş ev olduğu, bunların 400 bininin Paris’in içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesinde bulunduğu anımsatıldı.

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