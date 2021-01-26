Euro
8.94
Dolar
7.34
BIST 100
1,536.11
Altın
1,852.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan ölmesinin ardından memurlar evden çalışmaya başladı

Zimbabve'de kabineden 4 bakanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, memurların evden çalışmasına karar verdi.

Gökhan Kavak   | 26.01.2021
Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan ölmesinin ardından memurlar evden çalışmaya başladı

İstanbul

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de kabineden 4 bakanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, memurların evden çalışmasına karar verdi.

Yerel basındaki habere göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında devlet dairelerindeki çalışmalar en düşük seviyeye indirildi.

Devlet dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, memurların evden çalışmasına karar verildi.

Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bugüne kadar 31 bin 646 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1075'e yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 Kovid-19 vakası kaydedildi
Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan ölmesinin ardından memurlar evden çalışmaya başladı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti
İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Benzer haberler

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor

Bulgaristan'da Kovid-19 salgınına karşı alınan bazı önlemler gevşetiliyor

Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan ölmesinin ardından memurlar evden çalışmaya başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti

Lübnan'da polis, ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protestolarına müdahale etti: 23 yaralı

Lübnan'da polis, ekonomik kriz ve Kovid-19 karantinası protestolarına müdahale etti: 23 yaralı
Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor

Almanya ülkeye girişleri kısıtlamayı inceliyor
Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı ertelendi