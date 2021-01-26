Zimbabve'de 4 bakanın Kovid-19'dan ölmesinin ardından memurlar evden çalışmaya başladı
Zimbabve'de kabineden 4 bakanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, memurların evden çalışmasına karar verdi.
İstanbul
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de kabineden 4 bakanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, memurların evden çalışmasına karar verdi.
Yerel basındaki habere göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında devlet dairelerindeki çalışmalar en düşük seviyeye indirildi.
Devlet dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, memurların evden çalışmasına karar verildi.
Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Bugüne kadar 31 bin 646 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1075'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.