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Koronavirüs

Filistin'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 250 bini aştı

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 677'ye, vaka sayısı da 251 bin 668'e yükseldi.

Esat Fırat   | 21.03.2021
Filistin'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 250 bini aştı

Kudüs

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 250 bini geçti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 21 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 247 kişinin testi de pozitif çıktı.

Açıklamada, vakalardan 1940'ının işgal altındaki Batı Şeria'da, 307'sinin de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 677'ye, vaka sayısının da 251 bin 668'e yükseldiği kaydedildi.

Hastalardan 198'inin durumunun ağır olduğu, 224 bin 669 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Batı Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

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