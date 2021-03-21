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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 20 bin 428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

Mehmet Tosun   | 21.03.2021
Türkiye'de 20 bin 428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 965 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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