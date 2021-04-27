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Dünya

Hamas: Filistin seçimlerinin ertelenmesini reddediyoruz

Hamas, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin ertelenmesini reddettiğini bildirdi.

Ekrem Biçeroğlu   | 27.04.2021
Hamas: Filistin seçimlerinin ertelenmesini reddediyoruz

Ramallah

Hamas'ın önde gelen yöneticilerinden Cemal et-Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan Filistin seçimlerinin Kudüs'te de yapılabilmesinin "teknik ve siyaseten" mümkün olduğunu söyledi.

Tavil, şunları kaydetti:

"Seçimlerin ertelenmesi gibi bir kararı -eğer alınırsa- reddediyoruz. Tehlikeli bulduğumuz böyle bir karar Filistin halkının yüksek çıkarlarına zarar verir. Filistin seçimlerinin herhangi bir şekilde ertelenmesi Filistin halkının hakkının gaspı anlamına gelir. Belirlenen seçim kararından dönüş, tiranlık ve çok yönlü yolsuzluk ikilemine geri dönüş olur."

Tavil ayrıca, Filistin seçimlerine ilişkin tarihlerin Ramallah, Beyrut, İstanbul, Doha ve Kahire'deki diyalog görüşmelerine defalarca katılan Filistinli gruplar ve siyasi oluşumların çabasıyla belirlendiğini hatırlattı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

Filistin yönetiminin seçimlerin Doğu Kudüs'te de yapılabilmesi talebine İsrail'in yanıt vermemesi nedeniyle "seçimlerin ertelenebileceği" tartışmaları sürerken, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün yaptığı açıklamada, Abbas liderliğinde 29 Nisan Perşembe akşamı düzenlenecek toplantıda 22 Mayıs'ta yapılması hedeflenen milletvekili seçimleri ve diğer gelişmelerin ele alınacağını belirtmişti.​​​​​​​

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