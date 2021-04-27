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Dünya

İsrail'de Adalet Bakanı seçimi karmaşası yaşanıyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Benny Gantz arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni Adalet Bakanı'nın belirlenmesi içinden çıkılmaz bir hal aldı.

Mustafa Deveci   | 27.04.2021
İsrail'de Adalet Bakanı seçimi karmaşası yaşanıyor

Kudüs

İsrail Yüksek Mahkemesinin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine Gantz'ın 3 aydır geçici olarak yürüttüğü Adalet Bakanlığına daimi bir ismin atanması için tanıdığı 2 günlük süre bugün sona eriyor.

Kabine, Yüksek Mahkemenin tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala yeni Adalet Bakanı'nı belirlemek için toplandı.

Gantz, Adalet Bakanlığı için kendi ismini önerse de Netanyahu ve ona yakın kabine üyelerinin karşı çıkması nedeniyle 10 "evet" oyuna karşı 17 "hayır" ile bu öneri kabul edilmedi.

Bunun üzerine Netanyahu, partisinin milletvekili Ofir Akunis'i yeni Adalet Bakanı adayı olarak sundu ve yapılan oylamada bu öneri kabul edildi.

Ancak İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun yaptırdığı oylamanın Gantz ile gerçekleştirdiği koalisyon anlaşmasına aykırı olduğu ve bu nedenle Akunis'in Adalet Bakanı olamayacağı dile getiriliyor.

Kabine toplantısında bağrışmalar yaşandı

Öte yandan İsrail basını, Adalet Bakanı'nın belirlenmesi için yapılan kabine toplantısının sert tartışmalara neden olduğunu ve tarafların birbirilerine bağırdıklarını yazdı.

Haberlerde, İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in Netanyahu'ya yakın kabine üyelerine söz konusu oylamanın yasalara aykırı olduğunu ve Akunis'in Adalet Bakanı olmadığını söylediği aktarıldı.

Yüksek Mahkeme, kabinede yapılan ve "yasa dışı" olarak addledilen oylamayı görüşmek üzere bu akşam toplanacak.

Hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu, Adalet Bakanlığına kendine yakın bir isimi getirmek istiyor ancak Gantz'ın başını çektiği muhalefet ise söz konusu koltuğu İsrail Başbakanı'na kaptırmak istemiyor.

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