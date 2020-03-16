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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

Mehmet Tosun   | 16.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın çarşamba günü başkanlık edeceği yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesindeki kapsamlı eşgüdüm toplantısının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.



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