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Dünya, Koronavirüs

Filistin'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 26'ya yükseldi

İşgal altındaki Batı Şeria'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 26'ya yükseldi.

Qais Omar Darwesh Omar,Safiye Karabacak   | 09.03.2020
Filistin'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 26'ya yükseldi

Ramallah

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim yaptığı yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 6, Tulkerm kentinde 1 Filistinli'de daha Kovid-19 tespit edildiğini belirtti. 

Sözcü Mulhim, böylece Filistin'de yeni tip koronavirüs vaka sayısının 26'ya yükseldiğini kaydetti. 

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi nedeniyle Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytüllahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Katar'dan Filistin'e koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolarlık destek 

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar'ın koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolarlık tıbbi destek sağladığını açıklayarak, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Katar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 10 milyon dolar değerinde tıbbi ekipman ve cihaz desteği sağladığını duyurdu. 

Abbas, Sani'ye yardım nedeniyle teşekkürlerini iletti. 

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, söz konusu grupta bulunan bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra virüsün tespit edildiği kaydedilmişti. 

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Abbas da daha sonra yayınladığı bir kararnameyle koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatını vermişti. 

İsrail makamları da koronavirüsün tespit edilmesi üzerine Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

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