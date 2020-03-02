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Dünya

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 02.03.2020
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 66'ya yükseldi

Tahran

İran'da koronavirüs nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 66'ya, vaka sayısı 1501'e yükseldi.

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