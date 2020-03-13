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Koronavirüs

Fas ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Fas'ta 7'ye, Lübnan'da 77'ye yükseldi.

Khalid Mejdoup,Safiye Karabacak   | 13.03.2020
Fas ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Rabat

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Fas'ta 7'ye, Lübnan'da 77'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta İspanya'dan Kazablanka'ya gelen 39 yaşında bir kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Hastanın Kazablanka'da bir hastanede karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.

Fas'ta 10 Mart'ta 89 yaşındaki bir kadın koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

Lübnan'da vaka sayısı 77

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve virüse yakalananların sayısının 77'ye çıktığını duyurdu.

Lübnan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

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