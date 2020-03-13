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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Sağlık, Koronavirüs

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Koca, Gül ve Turhan açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

Duygu Yener   | 13.03.2020
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Koca, Gül ve Turhan açıklama yapacak

Ankara

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 10.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sürüyor. 

Toplantının ardından Koca, Gül ve Turan ortak basın açıklaması yapacak.

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