Euro
7.20
Dolar
6.44
BIST 100
87,888.34
Altın
1,500.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Koronavirüs

CHP'den koronavirüs önlemleri

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), koronavirüsle mücadele çerçevesinde tedbir aldı.

Meltem Öztürk   | 16.03.2020
CHP'den koronavirüs önlemleri

TBMM

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı imzasıyla CHP il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıyla, alınması gereken önlemler sıralandı.

Önlemler çerçevesinde CHP'nin il, ilçe ve belde binaları dışındaki temsilcilikleri, virüsün yayılma riski geçene kadar kapalı tutulacak.

Açık tutulacak örgüt binalarında toplu etkinlikler ve heyet kabulleri yapılmayacak.

Örgüt binalarında acil işlerin devamını gerektirenler dışındaki odaları kapalı tutulacak ve ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Parti binalarında virüsün yayılmasını engelleyici düzeyde temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılacak.

İl ve ilçe başkanlıklarına, danışma kurulu toplantıları dahil panel, konferans gibi tüm toplu etkinlikler, parti okulu çalışmaları, gençlik ve kadın kollarının devam eden kongrelerinin ertelendiği duyuruldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı
Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı
CHP'den koronavirüs önlemleri
Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Benzer haberler

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı

ABD ordusunda koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37’ye çıktı

Koronovirüs testi pozitif çıkan Meclis personelinin olmadığı açıklandı

CHP'den koronavirüs önlemleri

Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor

Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor
Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları

Sağlık Bakanlığından koronavirüse karşı yeni kamu spotları
Koronavirüs salgınında bugün (16 Mart 2020)

Koronavirüs salgınında bugün (16 Mart 2020)