CHP'den koronavirüs önlemleri
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), koronavirüsle mücadele çerçevesinde tedbir aldı.
TBMM
CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı imzasıyla CHP il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıyla, alınması gereken önlemler sıralandı.
Önlemler çerçevesinde CHP'nin il, ilçe ve belde binaları dışındaki temsilcilikleri, virüsün yayılma riski geçene kadar kapalı tutulacak.
Açık tutulacak örgüt binalarında toplu etkinlikler ve heyet kabulleri yapılmayacak.
Örgüt binalarında acil işlerin devamını gerektirenler dışındaki odaları kapalı tutulacak ve ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Parti binalarında virüsün yayılmasını engelleyici düzeyde temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılacak.
İl ve ilçe başkanlıklarına, danışma kurulu toplantıları dahil panel, konferans gibi tüm toplu etkinlikler, parti okulu çalışmaları, gençlik ve kadın kollarının devam eden kongrelerinin ertelendiği duyuruldu.
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