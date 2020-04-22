Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Katar'da koronavirüs nedeniyle sadece bir camide cuma ve teravih namazı kılınacak

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ramazan ayında sadece başkent Doha'daki bir camide teravih ve cuma namazı kılınacağını açıkladı.

Ali Semerci   | 22.04.2020
Katar'da koronavirüs nedeniyle sadece bir camide cuma ve teravih namazı kılınacak

Katar

Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ramazan ayında sadece başkent Doha'daki bir camide teravih ve cuma namazı kılınacağını açıkladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayında sadece Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camisi'nde teravih ve cuma namazı kılınmasına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu camide kılınacak cuma, yatsı ve teravih namazlarına sadece caminin imamları, müezzinleri ve çalışanlarından 40 kişinin katılmasına izin verileceği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19'la mücadele kapsamında diğer camilerin kapalı kalacağı ve sadece ezan okunacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Katar'da koronavirüs nedeniyle sadece bir camide cuma ve teravih namazı kılınacak

Katar'da koronavirüs nedeniyle sadece bir camide cuma ve teravih namazı kılınacak

Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da 35 bin oyuncak dağıtılacak

Yeni tip koronavirüs 5 dakikada test edilecek

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a yükseldi
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı
Almanya'da maske takma zorunluğu ülke genelinde uygulanacak

Almanya'da maske takma zorunluğu ülke genelinde uygulanacak