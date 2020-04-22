Almanya'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi
Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilen 349 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi.
Muğla
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Almanya'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Dalaman Havalimanı'na indi.
Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları da belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Daha sonra hava limanında bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, polisler eşliğinde Muğla'ya getirildi.
Muğla'daki yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.