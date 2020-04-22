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Almanya'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tahliye edilen 349 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi.

Durmuş Genç   | 22.04.2020
Almanya'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Muğla'daki yurtlara yerleştirildi Fotoğraf: Durmuş Genç / AA

Muğla


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Almanya'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Dalaman Havalimanı'na indi.

Pasaport kontrolleri yapılan yolcuların bavulları da belediye ekiplerince dezenfekte edildi. 

Daha sonra hava limanında bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, polisler eşliğinde Muğla'ya getirildi.

Muğla'daki yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün gözlem altında tutulacak.

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