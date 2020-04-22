Hollanda'dan getirilen 349 Türk vatandaşı Denizli'de yurda yerleştirildi
Hollanda'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen 349 Türk vatandaşı Denizli'de öğrenci yurduna yerleştirildi.
Denizli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Hollanda'dan 349 Türk vatandaşını taşıyan 1952 sefer sayılı THY uçağı, Dalaman Havalimanı'na indi.
Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ve belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
Vatandaşlar, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Prof. Dr. Cevat Akşit Erkek Öğrenci Yurdu'na getirildi ve burada AFAD görevlilerince Türk bayraklarıyla karşılandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.