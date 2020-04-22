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Yaşam

Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da 35 bin oyuncak dağıtılacak

Oyuncakçılar Derneği ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası iş birliğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sağlık çalışanlarının çocuklarına 35 bin oyuncak hediye edilecek.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 22.04.2020
Sağlık çalışanlarının çocuklarına 23 Nisan'da 35 bin oyuncak dağıtılacak

İstanbul

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Yürür, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de etkili olan koronavirüs nedeniyle insanların sağlıkları için kurallara uyduğunu ve bu günlerin sona ermesini beklediklerini belirtti. 

Sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelede hastanelerde görevli olmaları nedeniyle aileleri ve çocuklarıyla ilgilenmeye fırsat bulamadıklarını dile getiren Yürür, şunları ifade etti:

"Hepsinin çocukları var ama muhtemelen onlarla ilgilenmeye hiç fırsatları olmuyor. Biz de oyuncak sektörünün tek yetkili derneği olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, sağlık çalışanlarının çocuklarını biraz olsun gülümsetebilmek fikrinden hareketle Sağlık-Sen ile iş birliği yaptık. Türkiye’nin 20 ilinden üretici, perakendeci ve toptancı olarak faaliyet gösteren 90 üyemizin katılımıyla yaklaşık 35 bin oyuncak topladık. Bu oyuncaklar, sağlık çalışanlarının çocuklarına iletilmek üzere Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) yetkililerine teslim edildi. İçinde bulunduğumuz bu zor dönemde ve çocuklar için anlamlı bir günde (23 Nisan) çocukları sevindirerek, sağlıkçılarımıza yapmakta oldukları zor görev sırasında küçük de olsa manevi bir katkıda bulunabilirsek sektörümüz adına güzel bir iş yapmış olduğumuzu düşüneceğiz."

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