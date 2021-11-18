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Sağlık, Koronavirüs

Aşılamada son sıradaki Şanlıurfa'da yoğun bakımdakilerin yüzde 96'sı aşısız

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama haritasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 96'sını aşılarını tamamlamamış ya da aşısız grup oluşturuyor.

Eşber Ayaydın   | 18.11.2021
Aşılamada son sıradaki Şanlıurfa'da yoğun bakımdakilerin yüzde 96'sı aşısız Fotoğraf: Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı

Şanlıurfa

18 yaş üstünde en az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu 9 ilden biri olan, yüzde 55,5 ile turuncu kategoride ve son sırada yer alan Şanlıurfa'da, aşılama oranının artırılması için Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Kentteki aşılama oranının yükseltilmesi amacıyla 44 mobil ekip ve 9 sabit nokta aracılığıyla hizmet sunuluyor. Sağlık çalışanları kırsal mahalleleri, okulları ve evleri ziyaret ederek aşı hakkı tanımlanan her bireye ulaşmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, kentteki aşılama oranının arttırılması için tüm sağlık ve kamu çalışanlarının fedakarca görev yaptığını söyledi.

Temmuz ayında başlayan salgının dördüncü dalgasında genç nüfustaki vaka sayısında büyük artış yaşandığını ve bu durumun hala değişmediğini anlatan Gülüm, "Dördüncü salgında bir özellik var, gençlerde daha fazla görüyoruz, gençlerde hem yoğun bakım yatışı oldu hem de hayatını kaybedenler oldu. Hatta bir önceki üçüncü dalgaya göre de 4 kata yakın bir genç nüfusta bir artış oldu. Yoğun bakımımızın yüzde 96 civarındakini aşısını tamamlamamış ya da aşısız grup oluşturuyor. Bu oranlar neredeyse temmuz ayından bu yana değişmedi. Bu şekilde devam ediyor." dedi.

Muhtemel yeni dalga öncesinde "aşınızı yaptırın" çağrısı

Mehmet Gülüm, geçmiş deneyimler ışığında yeni oluşabilecek bir dalga hakkında tahminde bulunabildiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Şunu biliyoruz, illerin bir sene önceki birinci ve ikinci dalgalarına benzer aylarda üçüncü ve dördüncü dalgalar oldu. Bu bilgilerle yola çıkarak şunu söylemek mümkün, bizim kasım ayının sonunda ya da aralık ayı içerisinde yeni bir dalga ile karşı karşıya gelmemiz mümkün olabilir. Şu an için günlük vaka sayıları bizim sağlık hizmeti sunumumuzu etkileyecek boyutlarda değiller, temmuz ve ağustos ayına göre kıyas edildiği zaman ama bunlar fırtına öncesi sessizlik olabilir, deneyimlerimiz kış aylarında yeniden atağa geçtiğine dair ve aşısı düşük olan, aşısı eksik olan iller de bu bedeli yüksek ödüyorlar. Vatandaşlarımızdan istirhamımız vakit varken bir an önce eksik aşılarını tamamlamaları ve olası bir salgını en az hatta hiç etkilenmeden atlatmaları."


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