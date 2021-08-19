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Sağlık, Koronavirüs

Afrika'da 86,6 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 86,6 milyon kişiye aşı yapıldığını açıkladı.

Gökhan Kavak   | 19.08.2021
Afrika'da 86,6 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

İstanbul

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, basına yaptığı açıklamada, Afrika'ya 123,4 milyon doz Kovid-19 aşısı ulaştığı bilgisini paylaştı.

Kıta genelinde 1,3 milyar insanın yaşadığına dikkati çeken Nkengasong, şimdiye kadar 86,6 milyon kişinin Kovid-19 aşısı olduğunu kaydetti.

Nkengasong, nüfusun yüzde 1,85'inin tam olarak aşılanabildiğini kaydederek kıtada çok az aşı yapılmasını "utanç verici" ve "aşı eşitsizliği" olarak değerlendirdi.

Kıtada vaka sayısı 7 milyon 436 bin 836, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 538 bin 70'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 186 bin 904'e çıktı.

Afrika'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya ve Mısır'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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