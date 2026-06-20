Almanya’da Sol Parti, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini soykırım olarak niteledi

Potsdam kentinde düzenlenen Sol Parti Genel Kurulu’nda Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin bir önerge çoğunluğun desteğiyle kabul edildi.

Parti içinde yapılan yoğun tartışmaların ardından üzerinde anlaşıldığı bildirilen ortak önergede, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin ilk kez "soykırım" olarak nitelenerek, "Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri ve çok sayıda uluslararası hukuk uzmanı Gazze’de Filistinlilere karşı bir soykırım yaşandığını ifade ediyor. Biz de bu değerlendirmeye katılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Önergede İsrail’in ve Filistin devletinin var olma hakkı olduğu belirtilerek, "Yahudiler için bir koruma alanı olarak İsrail devletinin hem tarihsel hem de güncel açıdan özel bir önemi vardır. Aynı şekilde, Filistin’in var olma hakkını ve Filistin’deki tüm insanların eşit haklara sahip olmasını savunuyoruz.” denildi.

"Almanya’daki Yahudi yaşamının tüm çeşitliliğiyle korunması" istenen önergede Almanya’daki Filistinlilerin hayatlarının da korunması talep edildi.

Sol Parti'nin oy oranı, ülkede yapılan son anketlerde yüzde 10-12 bandında yer alıyor.