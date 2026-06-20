Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermuk Kampı Suriye savaşının ağır yıkımının sembollerinden biri olmayı sürdürüyor

[1/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.

[2/15] 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[3/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[4/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[5/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[6/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[7/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[8/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[9/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[10/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[11/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[12/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[13/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[14/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.

[15/15] Devrik Esed rejiminin bombardımanları ve yıllar süren kuşatmasıyla büyük ölçüde yıkıma uğrayan Şam yakınlarındaki Yermuk Kampı, Dünya Mülteciler Günü'nde de iç savaşın yol açtığı ağır insani tablonun simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan savaş ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yeniden mülteci durumuna düşen ve evlerini kaybeden Yermuk Kampı sakinleri, elektrik, su ve temel belediye hizmetlerinden yoksun kalan kampta hayat mücadelesi veriyor.