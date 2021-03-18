Euro
8.78
Dolar
7.37
BIST 100
1,562.96
Altın
1,724.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı tedarikinde sorunlar yaşadığı AstraZeneca şirketine karşı yasal süreç başlatılmasının ilk aşaması olarak mektup göndermeyi planlıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 18.03.2021
AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı

Brüksel

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, AstraZeneca firması ile aşı tedarikindeki sıkıntıları gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Firmanın AB'ye taahhüt ettiği miktarlarda aşı sağlamadığını belirten Namer, "AstraZeneca'ya, anlaşmazlığı çözme sürecinin bir parçası olarak diyaloğa başlamamızı sağlayacak bir mektup göndermeyi planlıyoruz." dedi.

Namer, mektubun hazırlanmakta olduğunu ve AB üyesi ülkelerin temsilcileri ile görüşüldükten sonra gönderileceğini bildirdi.

"Mektup iletildikten 20 gün sonra üst düzey temsilciler bir araya gelecek"

AB Komisyonu Sözcüsü Stefan De Keersmaecker de "Bu mektup süreci, şirket ve AB Komisyonu arasında yapılan alım sözleşmesindeki ilgili maddeye dayanıyor." dedi.

Mektupla bir uzlaşmazlık giderme sürecinin başladığını ifade eden Keersmaecker, bu çerçevede mektup iletildikten 20 gün sonra üst düzey temsilcilerin bir araya geleceğini bildirdi.

AB ile AstraZeneca arasında yapılan aşı alım anlaşmasına göre, tarafların görüşmelerde uzlaşamaması halinde konu Brüksel mahkemelerinde ele alınacak.

AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerektiğini, bunu önce 40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza indirdiğini, ikinci çeyrekte başta 180 milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza düşürdüğünü belirtmişti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB'de kullanım onayı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı
Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı
Aşı olanlarda güçlü antikor üretimi için 'düzenli ve kaliteli uyku' şart
Kovid-19 salgınında yaşlı sağlığının korunmasında hem fiziksel hem psikolojik destek önem taşıyor
Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'düzenli uyku' önerisi

Benzer haberler

AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı

AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı

AB, Türkiye ile olumlu gidişatı sürdürmek istiyor

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, geçmişte olduğu gibi Avrupa'nın geleceğinde de anahtar ülke

AB yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

AB yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Kovid-19 tartışmalarının gölgesinde ölümü açıklanan Afrikalı lider: Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli

Kovid-19 tartışmalarının gölgesinde ölümü açıklanan Afrikalı lider: Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli
Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölen hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı

Kovid-19'un neden olduğu komplikasyonlar sonucu ölen hastaların çoğunun kalbinde virüse rastlandı