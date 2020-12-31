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Yaşam, Koronavirüs

Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları özel beste eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı.

Halife Yalçınkaya   | 31.12.2020
Kovid-19 ile mücadelenin kahramanı sağlık çalışanları yeni yılı özel besteyle karşıladı

Sivas

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi bölümü olarak belirlenen Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle "Korona var git kendi yoluna. Herkes baksın yoluna, korona, korona" sözlerini içeren müzik eşliğinde oynadı.


Salgınla mücadelede fedakarca görev yapan bir grup özel kıyafetli sağlık çalışanı da "Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2. Evde Kal" yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı.

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