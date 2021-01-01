'Kovid-19 savaşçıları' yeni yıla görevleri başında girdi
Yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan filyasyon ekipleri, yeni yıla ailelerinden uzak, virüsün izini sürerek girdi.
Kırklareli/İzmir
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Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon ekibinde yer alan ebe Arzu Beşer, diş hekimi Seçil Dağlıoğlu ve sağlık memuru Bircan Açar, görevlerini yeni yıla girerken de özveriyle sürdürdü.
Evlerinden ve ailelerinden uzakta yeni yılı çalışarak karşılayan ekip, gerekli görülen vatandaşlara PCR tarama testi yapıyor.
Ekip, yılbaşında ailelerinden ve sevdiklerinden uzakta koronavirüsün izini sürdü.
Ebe Arzu Beşer, görevini sürdürürken yeni yıla çocukları 2 yaşındaki Zeynep, 5 yaşındaki Ahmet ve 7 yaşındaki Ayşe ile cep telefonuyla görüntülü görüşerek girdi.
Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıla çocuklarından uzakta girmenin hüznünü yaşadığını söyledi.
Sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlığı için evlerinden, evlatlarından ve ailelerinden uzak kaldığını anlatan Beşer, "İnsanların sağlığı için yeni yıla ailelerimizden uzakta giriyoruz. Üzülüyoruz ama toplum sağlığı herşeyden önemli. İnşallah bu zorlu süreç de en kısa sürede bitecek. İnşallah koronavirüsün iyice azaldığı ve bittiği bir yıl temenni ediyoruz." diye konuştu.
"Yeni yıldan umutluyuz"
Diş Hekimi Seçil Dağlıoğlu ise yeni yıldan beklentilerinin ve umutlarının yüksek olduğunu dile getirdi.
Yeni yıla ailelerinden uzakta Kovid-19 ile mücadele ederek girdiklerini anlatan Dalıoğlu, şöyle konuştu:
"İnşallah sonraki yıllar daha farklı olur. Bu çabalarımızın, emeklerimizin sonucunu almış oluruz diye umuyorum. Ben de herkes gibi evimde, ailemle birlikte yemek yiyip, pasta kesip yeni yıla girmek isterdim ama bu sene böyle oldu. Yeni yıldan umutluyuz. İnşallah aşı etkin olur insanlar mesafe ve maske olayına dikkat eder ve biran önce salgından kurtuluruz, normal eski yaşantımıza olabildiğince hızla döneriz."
Bircan Açar da görevi nedeniyle yeni yılda ailesinden uzak kalmanın burukluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Yeni yılın inşallah 2020'den daha iyi olması umuduyla yaşıyoruz. İnşallah koronavirüs nedeniyle çektiğimiz zorlukları 2021'de çekmemeyi umut ediyoruz. Evimizde olsaydık çocuklarımız ile eğlenerek geçirecektik ama kısmet görev başına denk geldi." dedi.
"Bizim için yılbaşı kutlamasından daha önemli olan, salgının bitiş kutlaması"
İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve mart ayında bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını ve temaslıları belirlemek için görev yapan filyasyon ekipleri de 2021'i görev başında karşıladı.
İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde görev yapan filyasyon ekiplerinin 2020 yılındaki tüm özel günler gibi yeni yılda da görevlerinin başında olduğunu söyledi.
Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Kızılelma, şunları kaydetti:
"Kent genelinde görevli 790 filyasyon ekibiyle bu gece de sahadayız. Pandemide başarılı olmak için başından bu yana tüm sağlık çalışanları özverili davrandı. Temizlik, maske ve mesafenin önemli olduğunu söylüyoruz. Özellikle de kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Vatandaşımız bu kurallara önem verirse salgınla daha güçlü mücadele ediyoruz. Bizim için yılbaşı kutlamasından daha önemli olan, salgının bitiş kutlaması. İnşallah o günleri görünce vatandaşımızla gerçek kutlamayı yaparız."
"Yeni yılda dileğim..."
Filyasyon ekibinde görevli sağlık çalışanı Yusuf Balyan da mart ayından bu yana ekipte görev aldığını belirterek, "Tüm sağlık çalışanları gibi ben de yoruldum ama vatandaşların iyileşmesi ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaya devam ediyorum. Vaka sayıları azaldı. Tüm dileğim ve isteğim böyle devam etmesi." diye konuştu.
Filyasyon ekibinde görevli doktorlardan Merve Tor da uzun süredir ailesiyle görüşemediğini ancak salgınla mücadelede yer aldığı için gururlu olduğunu söyledi.
Vaka sayısındaki azalışın en çok sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini belirten Tor, salgınla mücadelede kurallara uymanın büyük önem taşıdığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.