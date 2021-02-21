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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 509 bin 897'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 139 artarak 509 bin 897'ye çıktı.

Mücahit Oktay   | 21.02.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 509 bin 897'ye yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 102 bin 573 artışla 28 milyon 707 bin 292'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 139 artarak 509 bin 897'ye çıktı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 899 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı ise 346 milyon 951 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ise ülkedeki Kovid-19 vakaları 28 milyon 78 bin 822, hayatını kaybedenlerin sayısı 497 bin 670 olarak tespit edildi.

En fazla vaka ve ölüm Kaliforniya'da

"Worldometers" internet sitesine göre, Kaliforniya 3 milyon 512 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 863 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 49 bin 108 ölümle Kalifoniya birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 996 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 139 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 74 milyon 979 bini, aşı yaptıranların da 61 milyon 289 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 42 milyon 809 binden fazla kişiye ilk doz, 17 milyon 895 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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