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Koronavirüs

İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 49 kişide virüs tespit edildi.

Muhammet Kurşun, Ahmet Dursun   | 18.09.2020
İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 49 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 952'ye, vaka sayısının da 416 bin 198'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 869'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 355 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 691 bin 399 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da günlük koronavirüs vakaları 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü.

Muharrem ayındaki etkinliklerin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sözcü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: Süreç böyle devam ederse ölümler 45 bine ulaşacak

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, ziyaret ettiği Tebriz'de basına konuşan Herirçi, Kovid-19 salgınına ilişkin ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Bazı eyaletlerde gözlenen koronavirüs vakalarındaki artışı "patlama" şeklinde niteleyen Herirçi, "Tebriz'de günlük hastaneye yatan hastaların sayısı 40'tan 160'a ulaştı. Kum kentinde ise bu rakam günlük 10'dan 160'a çıktı." dedi. 

Ülkede tüm eyaletlerin "kırmızı bölge" haline geldiğine dikkati çeken Herirçi, "Turuncu ve sarı bölgemiz yok. Tüm ülke kırmızı durumda ve bu sürecin böyle devam etmesi halinde koronavirüs nedeniyle ölümler 45 bin kişiye ulaşacak." ifadelerini kullandı. 

Herirçi, sağlık kurallarına uyulması ve seyahat uyarılarına kulak verilmesi halinde yüksek can kaybı sayılarıyla karşılaşmayacaklarını belirtti.

İran'da ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19'a ilişkin vaka sayıları, 30 Mart'ta 3 bin 186'ya kadar çıkmış, alınan tedbirler sonrasında 2 Mayıs'ta 802'ye kadar düşmüştü. 

Mayıs ayı sonunda tedbirlerin hafifletilmesinin ardından günlük vakalar 3 bin 500'e kadar yükselmişti. 25 Mayıs'ta 34'e düşen günlük can kaybı sayısı ise 28 Temmuz'da 235 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından sonraki en yüksek seviyesine çıkmıştı. 

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 23 bin 952 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı da 416 bini aştı. 

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