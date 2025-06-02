Dolar
39.19
Euro
44.72
Altın
3,356.24
ETH/USDT
2,479.80
BTC/USDT
104,003.00
BIST 100
9,026.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşuyor. Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
logo
Yaşam, insana dair

Tekerlekli sandalyesiyle 16 yıllık hac özlemini giderdi

SMA hastası hacı adayı İsa Demirhan, 16 yıllık hac hasretini ailesinin desteği ve Diyanet İşleri Başkanlığının sağladığı imkanlarla giderdi.

Sabri Kesen  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Tekerlekli sandalyesiyle 16 yıllık hac özlemini giderdi

Mekke

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde devlet memuru olarak görev yapan Demirhan, iki kardeşiyle hac vazifesini yerine getirmek için Mekke'ye geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

SMA hastası olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığının sağladığı imkanlar ve ailesinin desteğiyle hac yolculuğuna çıkan Demirhan, gazetecilere 2009 yılında hac kayıtlarını yaptırdıklarını, 16 yıllık bekleyişin ardından mübarek topraklara kavuştuğunu söyledi.

Hacca gelmeden önce Diyanetin kaynaklarından faydalandıklarını ve Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili kitapları okuduklarını anlatan Demirhan, "Haccın anlamını, önemini anlatan kaynaklardan istifade ettik. Daha önce gelen akrabalarımızdan, eş ve dosttan tecrübelerini dinledik, tavsiyelerini aldık." dedi.

Demirhan, ailesinin hac kurasının çıktığını öğrendiğinde büyük heyecan yaşadığını dile getirdi.

Tekerlekli sandalye kullanmasına rağmen hac yolculuğuna dair herhangi bir endişe duymadığını belirten Demirhan, "Haccın meşakkatli olduğunu biliyoruz. Fiziki olarak, coğrafya olarak zahmetli. İki erkek kardeşimle geldiğim için çok şükür, herhangi bir sıkıntı yaşamadım, öyle bir düşüncem olmadı." diye konuştu.

Demirhan, hac hazırlıklarında ve mübarek topraklarda karşılaştığı zorlukların Diyanet İşleri Başkanlığının hassas çalışmaları sayesinde aşıldığını vurguladı.

Tavaf ve say ibadetleri sırasında engelliler için özel alan ayrılmasının daha uygun olacağının altını çizen Demirhan, Kabe'ye doğrudan giriş yapamamanın burukluğunu dile getirdi.

"Kabe'yi gördüğünde o duygu anlatılmaz"

Kabe'yi ilk gördüğünde hissettikleri için "O duygu anlatılmaz." ifadesini kullanan Demirhan, şöyle konuştu:

"Tabii biz farklı bir açıdan gördüğümüz için daha farklı bir duygu oldu. Buraya geldiğimiz zaman ilk önce bu mekanda yapacağımız tüm duaların kabul olmasını niyaz ettik. Ailemize, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza ve özellikle son zamanlarda Filistin'e, Doğu Türkistan'a, Çeçenistan'a, Arakan'a, Myanmar'daki Müslüman kardeşlerimize de dualarımızı ettik. Hazreti Peygamber'in izlerini taşıyan bu topraklarda bulunmak tarifsiz bir his. Müthiş bir duygu oluşturuyor burada. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere sahabe-i güzin, evliyalar, asfiyalar, hepsinin ayak izleri burada. Sanki onlarla beraber tavaf ediyoruz, onlarla beraber say ediyoruz, onlarla beraber namaz kılıyormuş gibi bir hissimiz var. Allah herkese de bu duyguyu yaşatmayı nasip etsin."

"Hiç endişe etmesinler, Allah bir şekilde kolaylığını veriyor"

SMA hastası olduğunu ve 1995 yılından beri bu rahatsızlığı yaşadığını anlatan Demirhan, "Elhamdülillah hastalık Allah'tan gelmiş. Tıbbi desteklerimizi, tedavilerimizi alıyoruz. Sağ olsun ailemden büyük destek görüyorum. İki erkek kardeşim var, ailem var. Hiç bu durumu bize negatif yansıtmadılar, yaşatmadılar. Allah cümle hastalara şifa versin." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonundan ve görevlilerinin rehberliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirhan, her yerde mavi yelekli din görevlilerinin bulunduğunu, bu nedenle hiç sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Hacca gelmek isteyip de fiziksel engellerinden dolayı cesaret edemeyenlere seslenen İsa Demirhan, "Herhangi bir engelinden dolayı buraya gelmekte kaygı duyan hacı adaylarımız varsa hiç endişe etmesinler. Her şekilde gelebilirler. Allah bir şekilde kolaylığını veriyor. Sağ olsun devletimiz de Diyanet İşleri Başkanlığımız da bununla ilgili her sene gittikçe yeni düzenlemeler yapıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 68 bin 829 polis ve jandarma görevlendirildi
Air Malta İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı
Mehteran Birliği gösterileri Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız Sarayı'nda gerçekleşecek
İzmir'de toplanmayan mobilya atıklarına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Arafat öncesi hacı adaylarına sağlık tavsiyeleri

Arafat öncesi hacı adaylarına sağlık tavsiyeleri

Tekerlekli sandalyesiyle 16 yıllık hac özlemini giderdi

Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası'na hacı adaylarının zorlu ziyareti

Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı

Türk hac kafilelerinin tamamı kutsal topraklara ulaştı
Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti

Medine'deki ziyaretlerini tamamlayan Türk hacı adayları Mekke'ye geçti
25 yıldır konuşmayan iki komşu Mekke'de barıştı

25 yıldır konuşmayan iki komşu Mekke'de barıştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet