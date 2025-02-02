Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,079.70
BTC/USDT
99,172.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Kadın girişimci hurma çekirdeklerinden kafeinsiz kahve üretti

Gaziantep'te yaşayan girişimci Meral Marangoz, çikolatalı hurma üretiminden geri kalan çekirdeklerden kafeinsiz kahve üreterek çevreye ve ekonomiye değer kazandırdı.

Beyza Kaynarpunar  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Kadın girişimci hurma çekirdeklerinden kafeinsiz kahve üretti Fotoğraf: Beyza Kaynarpunar/AA

Gaziantep

Hediye gelen çikolatalı hurmayı beğenerek ev hanımlığından girişimciliğe adım atan 50 yaşındaki Marangoz, 2022 yılında Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde (KAGİDEM) içi fındıklı, dışı çikolatalı hurma üretmeye başladı.

Üretim aşamasında ayıkladığı hurma çekirdeklerini biriktiren Marangoz, hem atık çekirdekleri değerlendirmek hem de hurma çekirdeğinin faydalarından yararlanmak için kafeinsiz kahve yapmaya karar verdi.

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi'ne (SEECO) başvuran ve fikri beğenilen Marangoz, bu proje kapsamında kendisine tahsil edilen öğütme ve paketleme makinesini aldıktan sonra KAGİDEM'deki atölyesinde üretim için kolları sıvadı.

Kahvenin yapımında, hurma kalıntılarından arındırmak için yıkadığı çekirdeklerin kurutma işlemini gerçekleştiren Marangoz, kavurduğu çekirdekleri makinede öğüterek kahve haline getiriyor.

Marangoz, AA muhabirine, hurma çekirdeğinin faydalarından yola çıkarak böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Atık çekirdekleri değerlendirmenin önemli bir sürdürülebilirlik adımı olduğunu belirten Marangoz, şöyle konuştu:

"Üç yıl önce iş hayatına atıldım. Önce hurmayı çikolatayla kaplayarak çikolatalı hurma yapmaya başlamıştım. Bunu yaparken hurmanın çekirdekleri birikti. Sonra bu çekirdekleri nasıl değerlendirebilirim diye düşünürken kendimce yaptığım araştırma sonucunda kahvesini yapmaya karar verdim."

"Bütün atıklar değerlendirilmeli"

Atıkların geri dönüştürülmesinin doğa ve ekonomi açısından önemli olduğunu aktaran Marangoz, "Atık çekirdek doğaya bir dost, ülkeye ve dünyaya katma değer. Bence bütün atıklar değerlendirilmeli. Ben bir peçeteyi bile yarıya bölüp kullanan bir insanken, bu kadar çekirdeğin çöp olmasına gönlüm hiç razı değildi. Bir şeyler üreterek dünyaya ve ekonomiye değer kazandırmak çok mutluluk verici." şeklinde konuştu.

Marangoz, ilk zamanlarda zorlandığını ama pes etmeden üretime devam ettiğini dile getirdi.

Kadın olarak böyle bir girişimde bulunmanın kendisini gururlandırdığını belirten Marangoz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışmak bana çok güzel şeyler hissettiriyor. Ben 45 yaşından sonra çalışmaya başladım ve bu zamana kadar hayatımı boş yaşamışım ve değersizleştirmişim gibi hissettim. Şu an çok güzel duygular içerisindeyim. İlk zamanlarda korkarak başladım ama korku ve başarı paralel büyüyor. Bazen korkularım daha önde oluyor ama bakıyorum sonunda başarı geliyor. Bu da çok güzel bir duygu. İyi ki böyle bir iş hayatına atılmışım, iyi ki de korkularımın üzerine gitmişim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek
Türk Kızılay, çadır ve barınma malzemelerinden oluşan 57 tırın Gazze'ye giriş yaptığını bildirdi
Bakan Fidan: (Trump'ın önerisi) Filistin halkının Gazze'den sürülmesi projesine tamamen karşıyız
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Alev Alatlı'yı anma mesajı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alev Alatlı'yı anma mesajı

Benzer haberler

Kadın girişimci hurma çekirdeklerinden kafeinsiz kahve üretti

Kadın girişimci hurma çekirdeklerinden kafeinsiz kahve üretti

Gönlündeki futbol aşkı kadın öğretmeni erkek futbol takımına antrenör yaptı

Depremde bacağını kaybeden afetzede, protez bacağıyla hayata tutunuyor

Gaziantep FK, Muhammed Gümüşkaya'yı renklerine bağladı

Gaziantep FK, Muhammed Gümüşkaya'yı renklerine bağladı
Türk ihracatçılar, Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor

Türk ihracatçılar, Suriye'ye yapılan hububat ve bakliyat ihracatını artırmayı hedefliyor
Gaziantep ihracatta 6. sıradaki yerini koruyor

Gaziantep ihracatta 6. sıradaki yerini koruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet